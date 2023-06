Swiss Packaging Award 2023: Das sind die Sieger

Die Gewinner des Swiss Packaging Award 2023 stehen fest: An der feierlichen Preisverleihung im AHAarau wurden am Donnerstag acht Unternehmen für ihre innovativen Verpackungslösungen mit dem renommierten Schweizer Verpackungspreis ausgezeichnet. Durch den Abend führte die Moderatorin Monika Erb gemeinsam mit Jurypräsident Stefan Jüde. Das Schweizerische Verpackungsinstitut hat den Wettbewerb zum 54. Mal durchgeführt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Insgesamt wurden 48 Verpackungslösungen von 34 verschiedenen Teilnehmern eingereicht. Die Kategorie Nachhaltigkeit war mit 27 Einreichungen wiederum besonders stark vertreten und spiegelt die Anforderungen der Zeit wider: Die Verpackungsunternehmen müssen rezyklierbare und wiederverwendbare Verpackungen entwickeln. Die Vielzahl der Einreichungen zeigt, dass die Schweizer Verpackungswirtschaft diese Herausforderungen mit wegweisenden Lösungen angeht.

Der Sonderpreis der Jury für eine hervorragende Verpackungslösung an Vetropack für die Lösung «Echovai: Weltweite erste Mehrwegflaschen aus thermisch gehärtetem Leichtglas» vergeben. Der von der Verpackungsmesse Empack gesponsorte Publikumspreis ging an die Mibelle mit der innovativen Verpackungslösung «Vom Meeresplastik zur Kultflasche – Handy meets #tide ocean material». Beim Publikumspreis voten die Konsumenten und Konsumentinnen und nicht die Jury.

SVI-Geschäftsführer Andreas Zopfi verwies auf die hohe Innovationskraft der Schweizer Verpackungsindustrie und gratulierte der Branche zu einem fortschrittlichen und zielorientierten Weg zu nachhaltigen Verpackungslösungen. Die Gewinner des Swiss Packaging Award qualifizieren sich automatisch für die Teilnahme am World Star Award der World Packaging Organisation.

Mit dem Swiss Packaging Award zeichnet das Schweizerische Verpackungsinstitut jedes Jahr herausragende Leistungen im Verpackungswesen aus. Ziel des Wettbewerbs ist es, die Kreativität und Innovationskraft der Schweizer Verpackungsindustrie aufzuzeigen. Unternehmen können ihre Verpackungslösungen in den Kategorien Nachhaltigkeit; Convenience; Design; Marketing; Technik, Konstruktion und Maschinenlösungen einreichen. Pro Kategorie werden maximal drei Verpackungslösungen nominiert, davon wird eine zum Gewinner erkoren. Zum Wettbewerb sind Verpackungen aller Materialien zugelassen. Der Fokus liegt bei der Förderung und Auszeichnung ganzheitlicher Verpackungslösungen, unabhängig vom Packstoff. Neu eingeführt wurde in diesem Jahr der Sonderpreis der Jury. (pd/cbe)