Swiss Packaging Award: Das sind die Sieger

Publiziert am 11.09.2025

Das Schweizerische Verpackungsinstitut SVI hat die Gewinner des 56. Swiss Packaging Award 2025 bekanntgegeben. Bei der Preisverleihung am 10. September auf dem Schiffrestaurant «Wilhelm Tell» in Luzern wurden sechs Unternehmen für ihre innovativen Verpackungslösungen geehrt.

Insgesamt reichten 24 Teilnehmer 32 Verpackungslösungen für den Wettbewerb ein. Die Kategorie Nachhaltigkeit dominierte mit 20 Einreichungen und spiegelt laut einer Mitteilung die aktuellen Anforderungen der Branche wider. Verpackungsunternehmen müssen zunehmend rezyklierbare, wiederverwendbare und kreislauffähige Verpackungen entwickeln.

Den von der Verpackungsmesse Empack gesponsorten Publikumspreis erhielt Pawi Packaging Schweiz mit der Verpackungslösung «Sprüngli-Haussortiment Pralinés / Truffes» für die Confiserie Sprüngli. Bei diesem Preis stimmen die Konsumentinnen und Konsumenten ab, nicht die Jury.

Die Gewinner in den einzelnen Kategorien:

SVI-Geschäftsführer Andreas Zopfi würdigte die hohe Innovationskraft der Schweizer Verpackungsindustrie und deren fortschrittlichen Weg zu nachhaltigen Verpackungslösungen. Die Gewinner qualifizieren sich automatisch für die Teilnahme am World Star Award der World Packaging Organisation.

Der Swiss Packaging Award wird in den Kategorien Nachhaltigkeit, Convenience, Design, Marketing sowie Technik / Konstruktion / Maschinenlösungen vergeben. Pro Kategorie werden drei Verpackungslösungen nominiert, davon wird eine zum Gewinner gekürt. Der Wettbewerb ist für Verpackungen aller Materialien offen und fördert ganzheitliche Verpackungslösungen unabhängig vom Packstoff.

Das 1963 gegründete Schweizerische Verpackungsinstitut mit Sitz in Olten ist die packstoffneutrale Dachorganisation der schweizerischen Verpackungswirtschaft. Die Preisverleihung wurde von Jurypräsident Stefan Jüde geleitet. (pd/cbe)