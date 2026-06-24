Blueheart: Das Spiel findet nicht nur auf dem Feld statt

Zur Fussball-WM hat die Kommunikationsagentur Blueheart gemeinsam mit dem Digitalpartner Previon für Blick das Online-Tippspiel «Tipparena» konzipiert und realisiert. Bereits zuvor hatten die beiden Agenturen für Blick ein Eishockey-Tippspiel umgesetzt.
Die Tippspiel-Plattform von Blueheart und Previon basiert auf einem standardisierten Grundsystem, lässt sich aber individuell auf Marke, Zielgruppe, Design, Inhalte und Einsatzgebiet abstimmen. Dadurch eignet sie sich nicht nur für Welt- oder Europameisterschaften, sondern auch für den Liga-Modus bei Profi- und Amateurvereinen, etwa beim FC Aarau, sowie für weitere Sportarten vom Eishockey bis zu individuellen Vereins- oder Turnierformaten. Für Vereine und Sponsoren entstehen dadurch zusätzliche Möglichkeiten, Fans einzubinden, Reichweite aufzubauen und digitale Vermarktungsflächen zu schaffen.
Bei der aktuellen Fussball-WM wurden laut Blueheart erstmals mehr Mitarbeitendentippspiele als klassische Kundentippspiele realisiert, etwa für Unternehmen wie die AEW Energie AG oder die Aargauische Kantonalbank AKB – ein Zeichen dafür, dass Gamification vermehrt auch zur internen Kommunikation und Mitarbeitendenbindung genutzt wird, schreibt die Agentur weiter.
Credits
Verantwortlich beim Blick: Reto Vogel, Projektleiter Content Promotion; verantwortlich bei Blueheart: Gregor Meyer (CEO), Olivier Kilchherr (CD Art), Vanessa Mentha (Beratung); verantwortlich Previon: Claudio Scicchitano (COO), Etienne Scherrer (Senior Web Developer).