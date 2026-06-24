Blueheart: Das Spiel findet nicht nur auf dem Feld statt

Publiziert am 24.06.2026

Zur Fussball-WM hat die Kommunikationsagentur Blueheart gemeinsam mit dem Digitalpartner Previon für Blick das Online-Tippspiel «Tipparena» konzipiert und realisiert. Bereits zuvor hatten die beiden Agenturen für Blick ein Eishockey-Tippspiel umgesetzt.

Die Tippspiel-Plattform von Blueheart und Previon basiert auf einem standardisierten Grundsystem, lässt sich aber individuell auf Marke, Zielgruppe, Design, Inhalte und Einsatzgebiet abstimmen. Dadurch eignet sie sich nicht nur für Welt- oder Europameisterschaften, sondern auch für den Liga-Modus bei Profi- und Amateurvereinen, etwa beim FC Aarau, sowie für weitere Sportarten vom Eishockey bis zu individuellen Vereins- oder Turnierformaten. Für Vereine und Sponsoren entstehen dadurch zusätzliche Möglichkeiten, Fans einzubinden, Reichweite aufzubauen und digitale Vermarktungsflächen zu schaffen.

Bei der aktuellen Fussball-WM wurden laut Blueheart erstmals mehr Mitarbeitendentippspiele als klassische Kundentippspiele realisiert, etwa für Unternehmen wie die AEW Energie AG oder die Aargauische Kantonalbank AKB – ein Zeichen dafür, dass Gamification vermehrt auch zur internen Kommunikation und Mitarbeitendenbindung genutzt wird, schreibt die Agentur weiter.