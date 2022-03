Rob Nicolas: Das Team wird markant grösser

Mittlerweile ist das Rob-Nicolas-Team auf 20 Mitarbeitende angewachsen. «Wir konnten beide Standorte in Chur und Zürich weiter ausbauen und freuen uns, dass unser Team mit den Neuzugängen noch mehr Erfahrung und Know-how dazugewinnt. Und das in allen unseren Kompetenzen», lässt sich Rahel Egli, Geschäftsleitungsmitglied bei Rob Nicolas, in einer Mitteilung zitieren.

Anika Bundi verstärkt das Team als Social Media & Community Managerin. Zuvor arbeitete sie bei LikeMag, Tamedia und zuletzt bei Who is Nik, wo sie den Social-Media-Auftritt von #MoveTheDate betreute. Die Grafik- und UI-Spezialistin Nayara Pally kommt von Sergeant als Content Creator zu Rob Nicolas. Der Performance-Marketing-Spezialist Robin Gassner verstärkt das Paid-Team als Campaign Manager. Er war zuvor bei den Agenturen Digicube und Swiss Online Publishing tätig. Der Autor und Rapper Gian-Marco Schmid alias Gimma (nicht auf dem Bild) stösst zudem als Konzepter und Texter zum Team. Den neusten Zugang verzeichnet Rob Nicolas mit Giancarlo Derungs als Senior Consultant. Der Kommunikationsberater arbeitete zuvor für verschiedene Agenturen in Zürich und Chur sowie im Social-Media-Team der Rhätischen Bahn.

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, unterstützt Rob Nicolas Siemens Schweiz neu als Social-Media-Content-Agentur. «Siemens ist bereits seit über 120 Jahren in der Schweiz zuhause. Für dieses Traditionsunternehmen auf Social Media aktiv zu werden, freut uns ganz besonders», so Inhaber Robin Mark. Mit dem Audi FIS Ski World Cup Lenzerheide gewinnt die Agentur zudem einen Kunden aus Sport und Event dazu, wie es weiter heisst. Rob Nicolas betreute die Onlinekampagne zum Event vom vergangenen Wochenende. Eine weitere Zusammenarbeit startet mit Panoramic Gourmet, dem Bahngastronomieunternehmen, das für die kulinarischen Bahnerlebnisse im Glacier Express sorgt. Panoramic Gourmet sucht für die Sommersaison zahlreiche neue Mitarbeitende und lanciert mit Rob Nicolas die entsprechende HR-Kampagne. Ein Comeback feiert die Zusammenarbeit mit der Graubündner Kantonalbank (GKB). Nachdem die Agentur bereits punktuell Projekte umsetzen durfte, ist sie neu als Digital-Marketing-Agentur für die GKB tätig. (pd/cbe)