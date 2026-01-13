Globus: Das Warenhaus baut knapp 50 Stellen ab

Publiziert am 13.01.2026

«Im Zuge dieser Reorganisation werden in der Schweiz 48 Stellen in den unterstützenden Funktionen im Head Office abgebaut», heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag, die auch an die Mitarbeitenden ging und die AWP auszugsweise vorliegt. Die Läden sowie das Logistikzentrum seien von den Massnahmen nicht betroffen, heisst es. Zuvor hatte die Handelszeitung (HZ) über die Pläne berichtet.

Vor allem Funktionen aus dem Einkauf, Marketing, Finanzen und IT sollen künftig von der Central-Group-Zentrale aus in Mailand gesteuert werden. Die unternehmerische und strategische Führung von Globus wird laut dem Schreiben unverändert und vollständig in der Schweiz unter der Leitung von Managing Director Lucia Guagliardi verbleiben. Durch die «verstärkte Nutzung von Ressourcen innerhalb der Gruppe» erhofft sich Globus eine «strukturelle und dauerhafte» Senkung der Kostenbasis.

Hintergrund der Massnahme dürfte der anhaltend finanzielle Druck sein. Anfang Dezember erklärte Globus-Verwaltungsratspräsident Pierluigi Cocchini in einem Interview mit der NZZ am Sonntag, dass die Warenhauskette auch 2025 in den roten Zahlen bleibt.

«Wenn alles gut läuft, erreichen wir 2025 erstmals das Budget», sagte er damals. Dieses Budget sehe aber noch einen Verlust von 28 Millionen Franken vor. Umsatz und Margen seien aber gewachsen.

Cocchini sprach schon im Dezember von einem Stellenabbau, nannte aber keine konkreten Zahlen. Den Personalbestand bezifferte er damals auf 120 Mitarbeitende am Hauptsitz. (awp/sda/spo)