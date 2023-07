Infront: Den schottischen Fussball in alle Welt tragen

Fussball-WM der Frauen

Fast nur Sponsoren werben rund ums Turnier

Das Interesse an der Fussball-Weltmeisterschaft der Frauen in Down Under ist laut einem Bericht gering.

In Sachen Marketing ist das Interesse an der Fussball-Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland laut einem Bericht gering. Die Migros sieht für die Europameisterschaft in der Schweiz in zwei Jahren mehr Potenzial.