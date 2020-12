Für Ihren Neukunden Diageo hat PHD Schweiz in Zusammenarbeit mit Adtrac erstmals in der Schweiz bei einer Digital-Screen-Kampagne die Buchung mit Smart Targeting mit einer Optimierung in Form eines Bidding-Verfahrens kombiniert.

Um die Reichweite und Sichtbarkeit der Baileys-Abverkaufskampagne zu erhöhen, wurde die bestehende DOOH-Planung durch Digital Screens in 135 Spar-Filialen in der Deutschschweiz erweitert, wie es in einer Mitteilung heisst. Diese Werbeflächen wurden mit der 3D-Technologie von Advertima ausgestattet, welche ein Digital Screen Targeting auf Alter und Geschlecht erlaubt. Der Pfad eines Besuchers kann vom Sensor vorausgesagt und das Werbemittel ausgelöst werden, bevor der effektive Bereich des Bildschirms betreten wird. Dies ermöglicht eine effiziente Spotaussteuerung in der relevanten Zielgruppe.

PHD Schweiz hat laut Mitteilung «bei den existierenden restriktiven Möglichkeiten für Alkohol-Werbung mithilfe neuer Technologien einen messbaren Beitrag zur Erfüllung der Kundenziele» leisten können.

Verantwortlich bei Diageo: Karen del Toro (Customer Marketing Manager, Diageo Schweiz AG), verantwortlich bei PHD Schweiz: Nannette Passberg (MD), Denise Martin (Client Service); verantwortlich bei Adtrac: Benjamin Wey. (pd/cbe)