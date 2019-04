Yepp Logistics: Denis Gheysen tritt Verwaltungsrat bei

Yepp Logistics hat mit Denis Gheysen ein neues Mitglied im Verwaltungsrat. Der gebürtige Belgier lebe seit 1987 in der Schweiz. Er habe in mehreren Schweizer und internationalen Unternehmen CEO oder Management-Positionen innegehabt. Unter anderem bei Unisource, Swisscom, Publicitas und Sunrise. Gheysen habe auch Start-Ups aufgebaut und bis zu deren Verkauf geleitet. Das schreibt Yepp in einer Medienmitteilung.

Mit Denis Gheysen hätten Dejan Nenadovic, Managing Partner & Verwaltungsratspräsident, und Tullio Bucher, Managing Director & Partner, die perfekte Ergänzung gefunden. Zusammen würden die drei mehrere Generationen und verschiedene Bereiche aus der Geschäftswelt abdecken. (pd/log)