Art.I.schock: Denkmaltage mit frischem Dachmarkenauftritt

Die Europäischen Tage des Denkmals präsentieren sich zur 30. Ausgabe in der Schweiz mit einem neuen Dachmarkenauftritt. Dafür verantwortlich zeichnet Zürcher Kommunikationsagentur Art.I.schock.

Mit dem Markenzusatz «Kulturerbe entdecken» tritt der Anlass erstmals unter einem nationalen Dach auf, «das den visuellen Rahmen absteckt und gleichzeitig den einzelnen Kantonen und Regionen Freiraum für eigene Kampagnen lässt», schreibt die Agentur in einer Mitteilung. Ziel sei eine bessere Sichtbarkeit und Wiedererkennung, welche die Organisatoren erreiche möchten.

Kommunikation, die auffällt

Art.I.schock strebt gemäss Mitteilung eine breiter zugängliche Kommunikation an, die auffällt. Entstanden sei ein übersichtlicher Auftritt mit klaren Strukturen und frischen Farben. Bisher traten die Denkmaltage mit den zahlreichen Einzelveranstaltungen mit nationalen, regionalen und kantonalen Kampagnen auf.

Die Denkmaltage werden in der Schweiz von der Nationalen Informationsstelle für Kulturerbe Nike zusammen mit dem Bundesamt für Kultur BAK und den kantonalen Fachstellen für Denkmalpflege und Archäologie organisiert. In diesem Jahr finden sie am 9. und 10. September statt unter dem Motto «Reparieren und Wiederverwenden».

Verantwortlich bei Nike: Maria Christoffel (Kampagnenleitung Europäische Tage des Denkmals); verantwortlich bei art.I.schock: Sylvia Brüggemann (Konzeption), Nadine van den Berg (Beratung, Projektleitung), Dominik Blaas, Michèle Caduff, Dominic Fiechter (Grafik). (pd/nil)