CH Media: Der Aboservice wird ausgelagert

Stark schwankende Volumina, steigende Anforderungen auf Grund der Digitalisierung und verändertes Kundenverhalten erfordern eine strategische Neuausrichtung der Abonnementen-Betreuung. Deshalb hat sich CH Media für ein Outsourcing mit etablierten Call-Center-Lösungen entschieden, was ihr künftig mehr Flexibilität und schnellere Innovations-Zyklen bietet, wie es in einer Mitteilung heisst.

Bereits ab dem 1. Oktober 2019 erbringt Asmiq den First-Level-Support für die St. Galler und Luzerner Titel sowie der Titel der NZZ-Mediengruppe. Per Januar 2020 übernimmt die Asmiq in Olten, eine Tochtergesellschaft der Post, zusätzlich sämtliche Abodienstleistungen für CH Media im Bereich der Anzeiger und Zeitschriften. In einer dritten Phase werden im Verlauf von 2020 zudem sämtliche Abodienstleistungen der Tageszeitungen der CH Media von der NZZ-Mediengruppe bezogen, wobei diese die einfachen Geschäftsfälle ebenfalls an Asmiq auslagert.

Betroffene Mitarbeitende werden übernommen

Sämtliche betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten von Asmiq respektive der NZZ-Mediengruppe ein Angebot für eine Anschlusslösung, wie es weiter heisst. Damit seien Kontinuität und der Erhalt des Know-hows sichergestellt. (pd/cbe)