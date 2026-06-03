APG|SGA: Der Flughafen Zürich bleibt im Portfolio

Die Flughafen Zürich AG hat die Vermarktung ihrer Werbeflächen erneut an die APG|SGA vergeben. Nach einer öffentlichen Ausschreibung erhält die führende Schweizer Aussenwerbeanbieterin das exklusive Mandat ab 1. Januar 2027 bis mindestens Ende 2033.
Der Auftrag umfasst sämtliche analogen und digitalen Werbeflächen am Flughafen Zürich – luft- wie landseitig –, einschliesslich aller Brandingzonen, Spezialformate sowie der Megaposter an den Parkhäusern, heisst es in einer Mitteilung. Die Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen besteht bereits seit 2020. (pd/spo)
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