03.06.2026

APG|SGA

Der Flughafen Zürich bleibt im Portfolio

Der Exklusivvertrag wurde verlängert. Das Vermarktungsmandat gilt bis mindestens 2033.
APG|SGA: Der Flughafen Zürich bleibt im Portfolio
Die Partnerschaft zwischen dem Flughafen Zürich und der APG|SGA besteht bereits seit 2020. (Bild: zVg)
Publiziert am 03.06.2026

Die Flughafen Zürich AG hat die Vermarktung ihrer Werbeflächen erneut an die APG|SGA vergeben. Nach einer öffentlichen Ausschreibung erhält die führende Schweizer Aussenwerbeanbieterin das exklusive Mandat ab 1. Januar 2027 bis mindestens Ende 2033. 

Der Auftrag umfasst sämtliche analogen und digitalen Werbeflächen am Flughafen Zürich – luft- wie landseitig –, einschliesslich aller Brandingzonen, Spezialformate sowie der Megaposter an den Parkhäusern, heisst es in einer Mitteilung. Die Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen besteht bereits seit 2020. (pd/spo)


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