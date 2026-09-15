Publiziert am 15.09.2026

Der Zürcher Stadtpräsident Raphael Golta (SP) hat am Dienstag das Konzept für das neue Stadtfest präsentiert: Der Nachfolger für das Züri Fäscht soll entlang von Sihl und Limmat stattfinden und ebenfalls alle drei Jahre stattfinden. Die erste Durchführung des neuen Stadtfestes ist für 2029 geplant.

Das Konzept «Der Fluss» wurde von Böögg-Bauer Lukas Meier und seiner Agentur Aroma ausgearbeitet. Es sieht ein Stadtfest entlang von Sihl und Limmat vor und verbindet zahlreiche Stadtkreise und Quartiere. Die Flüsse werden so zum verbindenden Element des Stadtfests.

Das Programmangebot reicht von niederschwelligen Formaten für Familien über kommerzielle Angebote bis hin zu Kultur- und Musikveranstaltungen und soll Raum bieten für die Beteiligung von Vereinen, Initiativen und Anwohnenden. Im Rahmen der weiteren Konzeptentwicklung soll zudem geprüft werden, ob einzelne Elemente des Stadtfests auch am Zürichsee stattfinden können.

Im November 2023 hatte der bisherige Trägerverein die Zusammenarbeit mit der Stadt gekündigt. Gründe dafür waren das Flugshow-Verbot, die Kritik am Feuerwerk, immer strengere Vorschriften zu Abfall und Recycling und die sinkende Akzeptanz in Politik und Bevölkerung für das grösste Volksfest der Schweiz.

Das Fest von 2023, das mehr als zwei Millionen Besucherinnen und Besucher anlockte, war das letzte in der bisherigen Form. (sda/pd/spo)