Swatch: Der gelenkte Rummel um die neue Uhr

Mit einem durchdachten Drehbuch haben es die zum Bieler Uhrenkonzern Swatch Group gehörenden Marken geschafft, einen weltweiten Rummel um ihr neues Produkt zu schaffen. Die beiden Marken sorgten mit Andeutungen seit Ende Juni dafür, dass die Aufmerksamkeit in traditionellen Massenmedien, einschlägigen Onlineportalen und von Nutzern sozialer Netzwerke anstieg. Und mit immer konkreten Hinweisen und zuletzt konkreten Informationen sorgten sie dafür, dass die Aufmerksamkeit ständig hoch bleibt.

Laut SonntagsZeitung wurde der Marketingplan in vier Etappen umgesetzt. Ende Juni kündigte Blancpain eine Sonderauflage der Taucheruhr «Fifty Fathoms» an – Branchenportale sprangen auf das Thema auf. In Kapitel zwei wurden Inserate in Zeitungen geschaltet, die die beiden Marken Swatch und Blancpain nannten (persoenlich.com berichtete). Kurz später wurde die Zusammenarbeit offiziell bestätigt, erste Bilder der neuen Uhren-Modelle wurden öffentlich. Kapitel vier des Drehbuchs – laut SonntagsZeitung: Vor den Swatch-Läden stehen bereits am Vorabend des Verkaufsstarts vom 9. September erste Interessierte an.

Die Blaupause zu diesem Marketingplan lieferte laut dem Bericht die MoonSwatch, die erste markenübergreifende Zusammenarbeit der Swatch Group zwischen Omega und Swatch. (pd/cbe)