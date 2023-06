Stuiq: Der Geschäftsbericht wird zum Erlebnis

«Letzten Donnerstag. Es ist Punkt 18 Uhr. Kraftwerk in Zürich. Zahlreiche Gäste warten gespannt beim Geschäftsbericht 2022 vom Zürcher Verkehrsverbund. Ihr habt richtig gehört: BEIM. Weder haben wir uns im Thema noch im Datum geirrt», heisst es in einer Mitteilung vom Stuiq.

Der informative wie abwechslungsreiche Event sei der Auftakt zur Geschäftsbericht-Trilogie, mit der Stuiq beim Pitch vor einem Jahr überzeugt habe. «Warum nicht mal alles anders machen und das Notwendige mit dem Schönen verbinden», wird Anna Kindlimann, CD und Partnerin von Stuiq, in einer Mitteilung zitiert. «Passt auch perfekt zu unserer eigenen Why-Normal-Philosophie.» Zwar seien für die Fachleute aus der öV-Branche die jährlichen Statistiken und Gewinn- und Verlustrechnungen nicht uninteressant, aber auch sie hätten sich vom Geschäftsbericht als Live-Performance mitreissen lassen.

Unter dem Motto «ZVV Live» lieferte ZVV-Direktor Dominik Brühwiler Einblicke in das Daily Business des Zürcher Verkehrsverbunds und führte durch die Zahlen. Die Schweizer Meisterin im Poetry Slam, die Basler Wortakrobatin Fine Degen, brachte bei zwei Kurzauftritten viel Wortwitz und Humor auf die Bühne. Nick Balmer, Leiter des nationalen Tarifprojekts MyRide, machte in seiner Keynote-Speech einen Ausblick in die digitale Zukunft der Fortbewegung.

Stuiq entwickelte zusammen mit dem jungen Filmemacher Jon Guler einen atmosphärischen Film als Opener für den Event – der gesamte Kanton, das komplette öffentliche Verkehrsnetz, Menschen, Alltag, Leben in 95 Sekunden:

Und damit wirklich alle Inhalte auch nachhaltig und digital verfügbar sind, entwickelte die Zürcher Kreativagentur auch gleich die komplette Microsite zum Geschäftsbericht.

Ein Event, der Menschen verbinde, passt laut Mitteilung perfekt zum ZVV. «Anders und ganzheitlich denken … ein wichtiger Ansatz in der Kommunikation», so Cristina Maurer, verantwortlich für Information und Kommunikation beim ZVV. «Schliesslich geht es darum, Informationen an die Frau und Mann zu bringen. Und das geht am besten mit Emotionen und Storys.»

Verantwortlich beim ZVV: Thomas Kellenberger (Leiter Information/Kommunikation), Cristina Maurer, Lucia Frei, Filip Stankovich (Information/Kommunikation); Agentur: Stuiq; Film: Stuiq/Jon Guler. (pd/cbe)