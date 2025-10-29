Terre des hommes: Der Kleine Prinz wird Botschafter

Publiziert am 29.10.2025

Der Kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry wird zum Botschafter für Kinderrechte in der Schweiz. In seiner neuen Rolle trägt die Figur passend zum Logo der Organisation einen orangen Schal, teilt Terre des hommes mit. Die Kampagne startet am 20. November, dem internationalen Tag der Kinderrechte, und wird digital Out-of-Home, online und auf Social Media in der ganzen Schweiz ausgespielt.

Im Zentrum steht die Kampagne «Stars for Every Child» (Sterne für jedes Kind), für die die Pariser Agentur Caribara Animation ein zweieinhalbminütiges Video realisiert hat. Die Westschweizer Agentur Bright übernimmt die Ausspielung. Der Spot zeigt den Kleinen Prinzen, wie er Kinder weltweit besucht und deren Träume anhört – ein Verweis auf Artikel 31 der UN-Kinderrechtskonvention, der das Recht auf Erholung, Spiel und kulturelle Teilnahme garantiert. Auf einer Landingpage können Spenderinnen und Spender symbolisch einen Stern wieder zum Leuchten bringen.

Begleitend zur Kampagne verkaufen Freiwillige von Terre des hommes an Weihnachtsmärkten selbstgestrickte orange Schals. Das Kindermagazin Orange greift die Reise des Kleinen Prinzen aus dem Video auf, und das Label Joli Nous lanciert einen exklusiven Solidaritätsschal. The Little Prince Swiss Foundation wurde 2023 gegründet und fördert Projekte zu Bildung, Gleichstellung, Umwelt und Wissenschaft im Sinne der humanistischen Werte Saint-Exupérys. (pd/spo)