Blue-Infinity Linked By Isobar hat angekündigt, dass sie ab dem 1. April 2019 in Isobar umbenannt wird. Diese Änderung repräsentiere den Höhepunkt des Integrationsprozesses von Blue-Infinity innerhalb von Isobar, Teil des Dentsu Aegis Network, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Die Marke Isobar steht weltweit für Innovation und Qualität. Insbesondere ermöglicht es Blue-Infinity, seine Partnerschaft mit grossen Unternehmen wie Google, Adobe, Amazon, Salesforce und Microsoft zu stärken und den Zugang zu Zertifizierungen und Schulungen zu verbessern», wird Thomas Spiegel, CEO des Dentsu Aegis Network Switzerland, zitiert. «Diese Integration ist auch ein Beschleuniger für innovative Lösungen, die wir unseren Kunden anbieten können und damit im Sinne eines Dienstleistungsangebots, das immer an der Spitze der Markterwartungen steht.»

Die vollständige Integration von Blue-Infinity werde die technologischen Fähigkeiten und das grenzüberschreitende Angebot von Isobar weiter stärken und eine «erlebnisorientierte Transformation ermöglichen, die von Kreativität getragen wird», schreibt das Unternehmen. Das Blue-Infinity-Team werde «durch die strategischen, beratenden und kreativen Fähigkeiten von Isobar auf der ganzen Welt verstärkt».

Das Management und die Teams bleiben unverändert. Patrick Gamryd, Managing Director Isobar Schweiz, und Pierre Aebischer, Managing Director Blue-Infinity, werden das Unternehmen weiterhin leiten. Pierre-Alexandre Riera wurde als Chief Commercial Officer in den Verwaltungsrat berufen.

Der Anbieter für digitale Transformation und Technologie mit Hauptsitz in der Schweiz wurde vom Dentsu Aegis Network übernommen und 2017 mit Isobar vernetzt (persoenlich.com berichtete). Seitdem habe Blue-infinity Linked by Isobar seine Position in der Schweiz und in der gesamten EMEA-Region weiter ausgebaut. Die vollständige Integration wird laut eigenen Angaben auch die Möglichkeiten für Isobar im gesamten Transformationssektor international stärken, wobei Blue-Infinity bereits ein wichtiger Bestandteil der globalen Beratungspraxis von Isobar ist.

Die 2001 gegründete Blue-Infinity sei seit zehn Jahren «ein wichtiger Akteur in der digitalen Wirtschaft in der Schweiz beziehungsweise in Europa» und habe dank der mit Isobar entwickelten Synergien im Vergleich zum Vorjahr 20 Prozent Umsatzwachstum erzielt. Das Team besteht aus über 700 digitalen Experten, die in Büros in der Schweiz, Tschechien und Portugal arbeiten. (pd/cbe)