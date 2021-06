Clear Channel: Der Sommer wird reichweitenstark

Ein Blick auf Strassen, Plätze und den Mobilitätsindex zeigt seit einiger Zeit schon ein deutliches Bild: Die Leute werden ihren Sommer, so wie letztes Jahr, richtig geniessen, und viele von ihnen im eigenen Land. Wer aktiv und mobil ist, bewegt sich «Out of Home».





Der Aussenvermarkter Clear Channel zeigt mit der aktuellen Kampagne erneut den Sommer in der Schweiz und greift dazu die Vorfreude und die Stimmung auf die wärmeren Tage auf, wie es in einer Mitteilung heisst. So lautet die Devise «Glace von Coop Pronto statt an der Côte d’Azur» und im Hinblick auf die EM «Chips von Coop Pronto statt Fish & Chips im Wembley Stadion».

Für Marken heisst es mehr denn je, die Menschen dort abholen, wo sie unterwegs sind und alles finden, was sie für ihre spontanen Freizeitideen brauchen. Schweizweit stehen dazu gemäss Mitteilung über 200 Screens im Digital Convenience Network an Coop Pronto Tankstellen mit höchster Flexibilität und hoher Reichweite bereit. Sie sind nach Triggern, lokal oder national, und nach Programm buchbar.





Dazu kommt das analoge Inventar und mit neu über 500 Screens schweizweit sei Clear Channel eine starke Partnerin, um sämtliche Werbeziele und Kommunikationsbedürfnisse mit Hilfe von Out-of-Home zu realisieren, heisst es weiter. (pd/lom)