Wegen Corona feiern viele Schweizerinnen und Schweizer Weihnachten getrennt von ihren Liebsten. Sir Mary und Allianz haben sich eine Aktion ausgedacht, um sich trotzdem zusammen zu fühlen: «Gewinne einen Weihnachtsbaum in zwei Hälften und feiere auch 2020 mit deiner Familie ‹unter einem Baum›».

100 Weihnachtsbäume werden präzise zersägt, standfest gemacht und je eine Hälfte an Menschen verschenkt, die sich gegenseitig vermissen – damit man trotz der aussergewöhnlichen Umstände auch an Weihnachten 2020 emotional miteinander verbunden sein kann, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Mit der Aktion möchte Allianz der Schweiz nicht nur das Fest versüssen, sondern auch darüber hinaus Gutes tun: Für jede Teilnahme am Wettbewerb spendet die Versicherung einen Betrag an ihren langjährigen Partner, das Schweizerische Rote Kreuz.

«Weihnachten unter einem Baum» wird schweizweit beworben, unter anderem etwa in Zusammenarbeit mit Comedian Manu Burkart von Divertimento. Wer mitmachen will, kann sich noch bis am 18. Dezember bewerben auf allianz.ch/untereinembaum. Danach werden die halben Bäume an 200 Haushalte in der ganzen Schweiz verteilt.

