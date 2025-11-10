Unter dem Motto «Erfrisch deine Weihnachtszeit» tourt der Coca-Cola Weihnachtstruck durch verschiedene Schweizer Städte und Dörfer. Das teilte der Getränkehersteller am Montag mit. Der Lastwagen hält an 30 Orten in der Schweiz, wo er insgesamt 40 Tage bleibt. Zwei grössere Aufenthalte sind in Zürich und Locarno geplant.
An allen Stopps können Besucher den Coca-Cola Santa Claus in seinem dekorierten Wohnzimmer im Weihnachtstruck treffen und ein Foto mit ihm aufnehmen. Zudem besteht die Möglichkeit, eine personalisierte Coca-Cola-Dose zu gestalten.
In Zürich und Locarno gibt es zusätzliche Angebote, wie etwas eine 360°-Kamera, ein Selfie-Turm mit Blick auf den Truck sowie Santas Postschalter, an dem Weihnachtsgrüsse verschickt werden können.
Drei Schweizer Künstler treten auf der Tour auf: Luca Hänni lädt am 20. November beim Bürkliplatz in Zürich zu einem Meet & Greet ein, Loco Escrito tritt am 6. Dezember in Locarno mit einem Live-Konzert auf, und Kings Elliot singt am 16. Dezember beim Weihnachtsmarkt in Sion. (pd/nil)
