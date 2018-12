El Semari Enterprises: Die Agentur heisst neu Brandertainment

Die Zürcher Agentur Brandertainment bietet nebst dem Management von Künstlern wie Anja Zeidler oder Annina Frey neu auch Influencer und Content Marketing an. Mithilfe eines internationalen Netzwerks in der Film- und Musikszene und einem innovativem Produktionsteam unter der Leitung von Nives Arrigoni versuche die Agentur, Massstäbe in der Schweizer Social-Media-Welt zu setzen, heisst es in einer Mitteilung.

«Ob on- oder offline: Gute Werbung erzählt eine Geschichte und weckt Emotionen. Sind diese Faktoren erfüllt, wird Werbung nicht als solche wahrgenommen und genau das macht sie erfolgreich», wird Arrigoni, Head of Content Marketing bei Brandertainment, in der Mitteilung zitiert.

«Von Storytelling und Social-Media-Konzepten über Analysen bis hin zu Foto- und Video-Produktionen: Brandertainment weiss, wie es geht», schreiben die Verantwortlichen selbstbewusst. Die Agentur stehe potenziellen Kunden in Sachen Entertainment auf Social Media auch in Workshops und Coachings beratend zur Seite.

«Wir schielen mit einem Auge immer nach Deutschland oder in die USA, wo Social Media bereits viel weiter fortgeschritten ist und fast schon Hollywood-Status erreicht», sagt Ziad El Semari, CEO von Brandertainment. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis sich die Schweizer Brands trauten, international mitzumischen. (pd/as)