20.03.2026

SWA Summit

Die Bilder vom Werbemarkt-Treffen

Rund 400 Gäste kamen am Donnerstag ins Stage One in Zürich-Oerlikon. persoenlich.com zeigt Impressionen.
SWA Summit: Die Bilder vom Werbemarkt-Treffen
Referierende und Organisatorinnen und Organisatoren des SWA Summit 2026. (Bilder: persoenlich.com/Urs Steudler)
Publiziert am 20.03.2026

Drei Keynotes, ein Talk mit dem neuen «Werber des Jahres» Jan Kempter und ein Hollywood-reifer Auftritt von Dennis Lück als Doc Brown sorgten für einen dichten Nachmittag und Abend. Lück entstieg den Flügeltüren eines DeLorean, der aus dem Bühnennebel auftauchte — und lieferte acht Thesen für mehr Wirkung im Marketing (persoenlich.com berichtete).



Der nächste SWA Summit findet am 11. März 2027 wieder im Stage One statt.

Weitere Impressionen vom ersten SWA Summit finden Sie in der persoenlich.com-Fotogalerie.


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