SWA Summit: Die Bilder vom Werbemarkt-Treffen

Publiziert am 20.03.2026

Drei Keynotes, ein Talk mit dem neuen «Werber des Jahres» Jan Kempter und ein Hollywood-reifer Auftritt von Dennis Lück als Doc Brown sorgten für einen dichten Nachmittag und Abend. Lück entstieg den Flügeltüren eines DeLorean, der aus dem Bühnennebel auftauchte — und lieferte acht Thesen für mehr Wirkung im Marketing (persoenlich.com berichtete).

Der nächste SWA Summit findet am 11. März 2027 wieder im Stage One statt.

Weitere Impressionen vom ersten SWA Summit finden Sie in der persoenlich.com-Fotogalerie.