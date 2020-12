Weihnachtsvideos haben Tradition – nicht nur bei den Grossverteilern, sondern auch bei Agenturen. Viva AG für Kommunikation bildet da keine Ausnahme. Wie jedes Jahr vor Weihnachten verkleidet sich das Viva-Team und setzt einen Aspekt seiner Dienstleistungspalette um.

Dieses Mal: Wie es Produkte und Dienstleistungen seiner Kunden «schmackhaft» verarbeitet und stilvoll serviert.



Gedreht wurde dafür in der Küche des Restaurants Freilager in Zürich – zusammen mit Claude Catsky und dem Filmteam von On Air Productions. (pd/cbe)