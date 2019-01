Schweizer Dialogmarketing-Preis 2019: Die Eingabefrist wird verlängert

Gute Nachrichten für alle Dialogmarketer, die an der Award-Night eine der beliebten Trophäen abholen möchten. Die Eingabefrist für den SDV Award 2019 wurde verlängert und endet nun am 12. Februar 2019, wie es in einer Mitteilung heisst. Es seien «mehr als lustige Ideen gesucht», schreibt der Verein Schweizer Dialogmarketing-Preis.

Die diesjährige Jury setzt sich aus 15 erfahrenen Werbe- und Marketing-Fachkräften und dem Chairman der Jury zusammen. Auch 2019 stehe das bewährte Konzept der gleichberechtigten Bewertung von Kreativität und Effizienz im Fokus, heisst es weiter. So werden nicht nur kreative, sondern auch besonders effektive Arbeiten ausgezeichnet.

Alle Agenturen aus Deutschland und Österreich dürfen neu in allen Kategorien einreichen und nicht mehr wie bisher in der separaten Kategorie International. (pd/cbe)