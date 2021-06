Graubünden grilliert: Die grösste Bündner Grillparty aller Zeiten

Am Samstag, 5. Juni organisiert Somedia in Zusammenarbeit mit acht Partnern «die grösste Bündner Grillparty aller Zeiten». Die Aktion «Graubünden grilliert» lässt alle Bündnerinnen und Bündner daran teilhaben, wie es in einer Mitteilung heisst. Grilliert werde im eigenen Garten oder auf dem eigenen Balkon und unter fachkundiger Anleitung von Profis.

Die crossmediale Aktion «Graubünden grilliert» wird organisiert von der Vermarktungsorganisation Somedia Promotion. Dahinter versteckt sich eine mehrwöchige, medienübergreifende Kampagne in den Medien von Somedia. Mit Hilfe von Grill-Ratgebern und Grill-Rezepten in den Zeitungen Südostschweiz, Bündner Tagblatt und Bündner Woche, moderierten Beiträgen auf Radio Südostschweiz sowie Onlinevideos auf dem Newsportal südostschweiz.ch wird die Bündner Bevölkerung während vier Wochen auf die Aktion aufmerksam gemacht, wie es in der Mitteilung weiter heisst.



Herzstück von «Graubünden grilliert» ist eine grosse Online-Kochsendung, die am Samstag, 5. Juni exklusiv auf suedostschweiz.ch/grillieren veröffentlicht wird. Grillprofi John Daly, Geschäftsführer von Big Green Egg Schweiz, präsentiert in dieser Sendung seine Lieblingsgerichte vom Grill und teilt seine besten Tricks rund um das Grillieren. Gemeinsam mit John Daly und weiteren Grillexperten sollen Familien und Freunde am 5. Juni gemeinsam das Grillerlebnis zelebrieren. Wer am Grill brilliert, kann seine Grillkünste bei einem Fotowettbewerb mit der Bündner Bevölkerung teilen und Preise im Gesamtwert von über 4000 Franken gewinnen.

Auch TV Südostschweiz widmet sich in den Tagen vor dem Bündner Grillfest vom 5. Juni dem Thema Grillieren. Am Montag, 7. Juni, wird zudem im neuen Info-Magazin «Rondo» ein Best-of des Grillevents ausgestrahlt. Bereits Ende Mai ist als Beilage der Bündner Tageszeitungen ein Grillmagazin mit Rezepten, Tipps und Tricks rund um das liebste Sommerhobby der Bündner Bevölkerung erschienen. Abgerundet wird die crossmediale Kampagne durch Anzeigen, Radio- und TV-Spots, Social Media Posts sowie gedruckte Flyer.

Die Grillsendung und alle Onlinevideos werden von der Marketing- und Kommunikationsagentur Viaduct produziert. Damit – und dank dem crossmedialen Portfolio von Somedia – können die beteiligten Partner Metzgerei Mark, Von Salis, Big Green Egg Schweiz, Bock uf Grill, Do it Bau- und Gartencenter, Ofyr, Metallbau Perazzelli und Wieland innen und aussen mit ihrer jeweiligen Expertise rund um das Thema Grillieren medienübergreifend ins Szene gesetzt werden, wie es weiter heisst. Die grosse Resonanz aus der Bevölkerung beweise, dass gerade in aussergewöhnlichen Zeiten wie diesen, solche Aktionen wie «Graubünden grilliert» besonders willkommen seien. (pd/cbe)