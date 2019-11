Die Walliser ASW Agentur Metaloop zeigt sich für das Redesign der Marke Air Zermatt verantwortlich, wie es in einer Mitteilung heisst. «Mit Metaloop fanden wir den Partner, der uns das überzeugendste und beste Gesamtpaket bot», lässt sich Gerold Biner, CEO von Air Zermatt, in der Mitteilung zitieren «Das intuitive Verständnis für unsere Bedürfnisse von der Beratung bis zur Umsetzung sowie die umfassende Begleitung der Agentur hat uns von Anfang an begeistert.»

Metaloop-Inhaber und Creative Director Jonas Hauser schreibt: «Die ganzheitliche Betrachtungsweise ist der Kern unserer Agentur-Philosophie. Die Basis bildet eine individuelle, auf die Kundenbedürfnisse abgestimmte Beratung. Auf dieser Grundlage wird die Konzeption entwickelt, um das Unternehmen mit einer klaren Markensprache ganzheitlich und nachhaltig zu positionieren.»

Das Konzept und die daraus folgende Kreation des neuen Markenauftritts wussten laut Mitteilung die Geschäftsleitung der Air Zermatt zu begeistern. Die Markensprache wurde in eine «ursprüngliche und schlichte» Form zurückversetzt, kombiniert mit «zeitgemässen» Schriftelementen sowie der «hochemotionalen» Bildwelt der Air Zermatt. Die Marke Air Zermatt verkörpere nun auch optisch und inhaltlich die «Präzision, Leidenschaft und den Pioniergeist», die das Unternehmen auszeichnen, wodurch auch eine hohe Wiedererkennung gegeben sei. (pd/lol)