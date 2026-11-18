Ladina Heimgartner, die als erste Frau an der Spitze des Weltverlegerverbands WAN-IFRA steht, ist studierte Literaturwissenschaftlerin. Ihre Keynote baute sie deshalb als Heldenreise auf: Der Held wird gefeiert, fällt auf die Nase und steht in neuem Glanz wieder auf. Das Hinfallen habe die Branche in den letzten Jahren intensiv analysiert, nun wolle sie zeigen, wie sie wieder aufstehen könne.

Die Digital-Marketing-Konferenz der IAB Switzerland fand am Mittwoch im Kinokoni in Zürich statt. Sie stand dieses Jahr unter der Frage, wer im KI-Zeitalter die Marktmacht hat, wie die Veranstalter im Vorfeld in einem persoenlich.com-Interview erklärten. Mit über 1000 Besucherinnen und Besuchern war die DEX26 ausverkauft, Heimgartners Auftritt auf der Red Stage wurde live in drei weitere Säle übertragen.

Pete zahlt nicht

Erste Figur ihrer Heldenreise ist Pete, ihr KI-Assistent von ChatGPT. Er liest, sieht, hört und übersetzt für sie, ein «unglaublich fleissiger Medienkonsument». Aber: Pete ist kein zahlender Kunde. Und er ist kein Einzelfall.

Seit KI-Antworten die blauen Google-Links ersetzen, klicken die Menschen nur noch halb so oft auf die Quellen. «Unsere Inhalte werden die Antworten von anderen», sagte Heimgartner. Zugleich fliessen in der Schweiz gut zwei Milliarden Franken an Werbegeldern an die Plattformen, rund 80 Prozent des digitalen Werbemarkts.

Dazu kommt das Vertrauensparadox: Die Menschen vertrauen den Medien, verbringen ihre Zeit aber auf Social Media. «Wir als Held sind vertrauenswürdig, und dennoch spielen die Menschen lieber mit anderen.» Zudem bestehe das Publikum heute aus «Agents, Bots, Customers, also ABC».

Der Mensch ist langsamer als die Technik

Dann folgte der Perspektivenwechsel. Die Technik entwickle sich rasant, der Mensch viel langsamer. Er suche weiterhin Orientierung, Zugehörigkeit und Teilhabe. «Geht es darum, an der Kaffeemaschine mitreden zu können? Wahrscheinlich schon.»

Das Publikum sei auch nicht weg, und professionelle Medien genössen nach wie vor mehr Vertrauen als Social Media oder KI-Chatbots. Für Werbetreibende relevant: 65 Prozent finden Werbung in klassischen Medien glaubwürdiger als auf Social Media.

Zudem könnten Medien etwas, das KI kaum schafft: «Zeig mir, was ich noch nicht suche.» Sie selbst stehe morgens nicht mit zehn Fragen für ChatGPT auf, sondern scrolle sich durch Blick und NZZ. «Der Mensch besteht nicht nur aus gezielten Fragen», so Heimgartner.

Die Zukunft ist hybrid

Medien müssten deshalb zweierlei können: Zum einen ihr Publikum direkt begeistern, etwa mit Angeboten rund um Interessen, Sportteams oder Persönlichkeiten, wie Ringier sie derzeit aufbaut. Zum anderen die KI-Welt beherrschen und auch Werbekunden helfen, in KI-Antworten sichtbar zu werden. «Eine Nennung ist noch kein Erlös.»

Damit das wirtschaftlich funktioniere, brauche es eine faire Vergütung für die Nutzung von Inhalten durch KI. Als Vorbild nannte Heimgartner die Spur Coalition, in der internationale Medienhäuser selbst technische Standards dafür definieren. Für eine Branche, die selten ihr Schicksal in die Hand nehme, sei das «fast schon historisch».

Zwölf Massnahmen für vier Gruppen

«Das tönt alles ein bisschen naiv, oder?», fragte Heimgartner selbst. Ihre Antwort: Es sei machbar, wenn vier Gruppen eine kleine Checkliste abarbeiteten.

Die Medienbranche müsse direkte Kundenbeziehungen pflegen und «nutzerzentriert sein, aber wirklich richtig», gegenüber dem Publikum wie gegenüber der Werbewirtschaft. Mehr Professionalisierung tue gut, «und das sage ich mit grosser Selbstkritik». Man müsse sich stets fragen, ob man das Geschäft heute noch gleich bauen würde. Dazu kommen AI-first-Prozesse und Allianzen, für Heimgartner die «Achillesferse» der Branche.

Von der Politik verlangt sie vor allem bessere Rahmenbedingungen: «In der Schweiz ist das Urheberrecht im KI-Bereich nicht geschützt, und das muss sich ändern.» Dazu gleich lange Spiesse mit den Plattformen und eine indirekte, kanalunabhängige Medienförderung.

Vom Publikum wünscht sich Heimgartner, dass es Vertrauen als Investition versteht: Abos lösen und Medien konsumieren.

Den deutlichsten Appell richtete Heimgartner an die Werbewirtschaft. Sie solle Qualität honorieren und mehr Geld in glaubwürdige Schweizer Medienumfelder investieren, «es kommt auch etwas zurück». Von den gut zwei Milliarden, die an die Plattformen gehen, müsse nicht alles umgelenkt werden, «aber schon ein Bruchteil davon wäre eine Riesenunterstützung». Die Politik solle dafür Anreize schaffen.

Wilder Westen bei der KI

Im anschliessenden Kamingespräch fragte Matthias Ackeret, ob das goldene Zeitalter nicht reines Prinzip Hoffnung sei. «Wenn es keine Hoffnung mehr gibt, dann können wir jetzt auch nach Hause gehen oder uns jetzt schon betrinken», antwortete Heimgartner und sorgte damit für Erheiterung im Saal. Die Branche mache ihre Sache noch nicht gut genug, «es gibt Luft nach oben».

Beim Leistungsschutzrecht ist sie wenig optimistisch: «Solange Präsident Trump im Amt ist, wird es schwer möglich sein, weil man die Strafzölle fürchtet.» Dabei herrsche Wilder Westen: Teuer produzierte Inhalte würden einfach genommen und kommerzialisiert. «Das grenzt an Diebstahl.» Pete finde Ringier-Texte sofort, auch hinter der Paywall. Laut Heimgartner nutzen bereits rund 10 Prozent der Menschen Nachrichten vor allem über KI, Tendenz steigend.

Die Medien hätten es lange versäumt, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, sagte Heimgartner. Als Beispiel nannte sie die Debatte in Deutschland, was ein Qualitätsmedium sei: Werbekunden wollten in Qualitätsmedien investieren, die Definition hätten die Medien aber anderen überlassen, oft den Agenturen. Dass sich Zusammenstehen lohnt, zeige dagegen der Fall Meta: Der Konzern wollte sich über seine Geschäftsbedingungen das Recht nehmen, alle Inhalte von Geschäftskonten zu crawlen. Nach dem Protest der WAN-IFRA liege das Vorhaben auf Eis. Lob gab es für Google, das innert 24 Stunden antworte. OpenAI und Anthropic seien dagegen trotz ihrer Grösse «immer noch im Start-up-Groove».

Abos allein retten nicht

Wer soll die Medien künftig finanzieren, wollte Ackeret wissen. Idealerweise die Medienhäuser selbst, findet Heimgartner: «Von uns will niemand gefördert werden.» Werbung bleibe zentral, weil Medien sichere und kontrollierbare Umfelder böten. Das Abo, wie man es kenne, werde die Branche dagegen nicht retten. Es brauche kreativere Modelle, etwa transaktionale Angebote mit Partnern wie Sportverbänden oder Telemedizin-Anbietern. «Wo Kontext ist, ist mehr Engagement. Wo Engagement ist, ist Zahlungsbereitschaft.»

Und Print? Laut Heimgartner hat der gedruckte Blick Leserschaft gewonnen, auf 326'000 Leserinnen und Leser. «Hätte nie jemand gedacht.» Das menschliche Bedürfnis dürfe man nie unterschätzen.

Warum sich die Schweizer Verlage so schwertun, gemeinsam aufzutreten? Die Branche sei sehr heterogen, sagte Heimgartner. Und dann, fast beiläufig: «Vielleicht geht es uns immer noch zu gut. Irgendwann werden wir gezwungen, uns zusammenzuraufen.»