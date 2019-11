SDV Award 2020: Die kreativsten Kampagnen werden gesucht

Im Juni 2020 werden erneut die besten Kampagnen an der Award-Night des SDV Awards prämiert. Blicke man auf das endende Jahrzehnt zurück, so erkennt man einen immensen Techniksprung, aber auch die grosse Hingabe zu alten Technologien, schreiben die Organisatoren in einer Mitteilung. Smartphones könnten immer mehr, und immer mehr Leute hörten Schallplatten. Junge Leute erlernten traditionelles Handwerk, und teilten ihr Wissen über die sozialen Medien. «Die neuen Technologien verkörpern den Fortschritt, die alten stehen für Authentizität», heisst es weiter.

Der grafische Auftritt des SDV Awards 2020 kombiniert diese Elemente im schwerelosen Akt des Luftsprungs. Heute eine inflationär angewendete Fotopose, war der Luftsprung Mitte des 20. Jahrhunderts in der Fotografie ein verspielter Kunstgriff. Den dynamischen Ausdruck von alten Luftsprung-Bildern koppelt der SDV-Award mit den neuesten technischen Möglichkeiten – als Beispiel dafür, wie eine Werbekampagne traditionelle und hochmoderne Elemente verbinden kann.

Der perfekt festgehaltene Luftsprung braucht einen Countdown. Deshalb gliedert sich der SDV Award 2020 sich in drei Phasen, nämlich in: «Ready! Steady! Go!» «Ready!» steht dabei nicht nur für die Einreichungsphase, sondern auch für den Start von Roger Muffler (KünzlerBachmann AG) als Präsidenten des SDVs. «Steady!» steht für die Präsentation aller eingereichten Kampagnen Ende März 2020. «Go!» heisst es dann, wenn im Juni 2020 die Award-Night durchgeführt wird.

Ab sofort können Kampagnen für den SDV-Award 2020 eingereicht werden. Wie die Jahre zuvor erhalten «early birds» bis zum 30. November 10 Prozent Rabatt. Die Deadline für die Einreichung ist der 31. Januar 2020. (pd/wid)