Publiziert am 14.04.2026

Cembra ist in diesem Jahr als neue Presenting Partnerin der Swiss Music Awards (SMA) aufgetreten. Die Aktivierungen rund um den Anlass wurden von der Agentur Bagels of Berkeley konzipiert und umgesetzt – über eine Kampagnendauer von drei Monaten hinweg, sowohl digital als auch vor Ort im Hallenstadion, heisst es in einer Mitteilung.

Bereits im Vorfeld des Abends fand in Zürich eine OpenMic-Session statt, bei der Tickets für die Award-Show verlost wurden. Am Event selbst begleitete die Agentur den Abend in verschiedenen Formaten, vom roten Teppich bis zur Show. Als Goodie für Stars im Backstage sowie VIP-Gäste entwickelte Bagels of Berkeley eine Seife in Form einer SMA-Trophäe mit Arven-Duft.

Auf dem roten Teppich moderierte Cembra-Markenbotschafterin Christa Rigozzi ein Emoji-Quiz, bei dem ankommende Stars Songtitel anhand von Emoji-Kombinationen erraten mussten. Die Sequenzen wurden parallel zur TV-Produktion aufgezeichnet und sowohl als Einspieler in der Award-Show als auch als Social-Media-Content weiterverwendet.

Einen technologischen Akzent setzte Cembra im Foyer des Hallenstadions mit einer sogenannten Nailbar, umgesetzt mit der Firma NailChip: Besucherinnen und Besucher konnten sich dort einen «PayChip» an den Fingernagel anbringen lassen – einen Smart-Chip, der mit einem Kreditkartenkonto verknüpft ist und kontaktloses Bezahlen ermöglicht. Corporate Influencer Pasquale Stramandino begleitete die Aktion von der Maniküre bis zum Snack-Kauf im Hallenstadion und hielt das Ganze in einem Video fest.

Ein weiterer Höhepunkt der Partnerschaft war eine Karaoke-Einlage während der Awardshow: Gemeinsam mit der Künstlerin Cachita sangen über 3000 Gäste Schweizer Songs. Eigens gebrandete Karton-Mikrofone von Cembra wurden beim Eingang verteilt, damit das Publikum aktiv Teil der Show werden konnte.

Alle Aktivierungen wurden in mehreren Content-Formaten auf Instagram zusammengeführt, darunter ein Aftermovie sowie sogenannte «Winner Moments» als Best-of der Awardshow. Als verbindende Elemente über die gesamte dreimonatige Kampagne wirkten Markenbotschafterin Christa Rigozzi und Corporate Influencer Pasquale Stramandino. (pd/spo)