Dachcom: Die Leichtigkeit der OP

Publiziert am 13.10.2025

Das St. Galler Unternehmen Oertli Instruments produziert Spitzentechnologie für die Augenchirurgie. Der Auftritt sollte die Leitbotschaft «Enjoy Surgery» transportieren und die Leichtigkeit der neuen Plattform vermitteln, schreibt Dachcom in einer Mitteilung.

Die Agentur setzte auf eine Bildwelt mit schwebenden medizinischen Fachkräften wie Ärzten und OP-Personal. In Kombination mit einem fliegenden weissen Adler, dem Symboltier von Oertli, entstand ein Auftritt für die neue Gerätegeneration. Die Botschaft «Enjoy Surgery» wurde für spezifische Aspekte der Operationsplattform durch Aussagen wie «Enjoy Comfort», «Enjoy Control» oder «Enjoy Power» erweitert.

Der visuelle Auftritt wurde für die Landingpage umgesetzt und kam bei der Messepräsenz am Euretina-Kongress in Paris sowie an der ESCRS in Kopenhagen zum Einsatz. Die ESCRS zählt zu den weltweit wichtigsten Kongressen für Augenärzte und Spezialisten für Katarakt- und refraktive Chirurgie. Die schwebende Wirkung der Visuals bildete einen starken Kontrast zur technischen Welt der Augenchirurgie, heisst es weiter. (pd/spo)