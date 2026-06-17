Publiziert am 17.06.2026

In verschiedenen Pflegeheimen und Spitex-Organisationen Graubündens tragen derzeit Pflegefachpersonen dasselbe Tattoo: «I love my Job», in markanter Schrift mit rotem Herz. Hinter der Initiative steckt die Kampagne von Spitex und Pflegeheime Graubünden, die im Rahmen eines Foto-Wettbewerbs Mitarbeitende einlud, mit einem persönlichen Statement zu zeigen, warum sie ihren Beruf lieben. Dafür erhielten sie temporäre Tattoos zum Aufkleben und konnten ein Foto von sich machen.

«Viele Mitarbeitende identifizieren sich sehr stark mit ihrem Beruf. Die Tattoos sind ein kreativer Weg, genau diese Verbundenheit sichtbar zu machen und gleichzeitig Aufmerksamkeit für die Pflege zu schaffen», erklärt Anna-Emilia Hemmi, Geschäftsführerin der Spitex Albula-Churwalden, in einer Mitteilung.

Die Kampagne spielt bewusst mit der Symbolik von Tattoos als Ausdruck von Überzeugung und Identität. Hintergrund der Aktion sind die wachsenden Herausforderungen der Branche: Der Bedarf an Fachpersonen steigt, während sich gleichzeitig Vorurteile über den Pflegeberuf hartnäckig halten. (pd/spo)