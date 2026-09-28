Präventionskampagne: Die «Red Flags» des Online-Betrugs

Publiziert am 28.09.2026

Die Schweizerische Kriminalprävention (SKP), die Swiss Marketplace Group (SMG) und die Bezahl-App Twint haben am Montag eine gemeinsame nationale Präventionskampagne gegen Online-Betrug gestartet. Sie soll die Aufmerksamkeit für gängige Betrugsmaschen erhöhen und Betrugsfälle auf Online-Marktplätzen verhindern, heisst es in einer Mitteilung.

Kernstück ist ein Online-Spiel auf der Website der SKP. In vier nachgestellten Konversationen zwischen Käufern und Verkäufern sollen die Nutzerinnen und Nutzer verdächtige Nachrichten und Situationen, sogenannte «Red Flags», erkennen. Dazu gehören laut Mitteilung Links zu gefälschten Login-Seiten, fingierte Zahlungsaufforderungen und gezielter psychologischer Druck. Nach jedem Fall erhalten die Spielenden eine Auflösung mit Tipps zum Erkennen der Warnsignale. Das Spiel wurde von der Agentur Cleverclip entwickelt, präzisieren die Verantwortlichen gegenüber persoenlich.com.

Twint neu dabei

Die Kampagne baut auf der bisherigen Zusammenarbeit von SMG und SKP auf. Neu ist Twint beteiligt, weil Betrügerinnen und Betrüger gemäss Mitteilung vermehrt das Vertrauen in die Marke Twint ausnutzen. Die SMG, die zu mehr als einem Drittel der TX Group gehört, betreibt unter anderem die Plattformen Ricardo, tutti.ch und anibis.ch. Sie bezeichnet Prävention neben Investitionen in Sicherheitsmassnahmen als zentralen Baustein und will mit der Kampagne die Reichweite ihrer bestehenden Aufklärungsarbeit erweitern.

Die Initianten verweisen darauf, dass Online-Betrug weltweit zunehme. Betrügerinnen und Betrüger würden zunehmend mit täuschend echten Nachrichten arbeiten, um das Vertrauen der Opfer zu gewinnen oder sie aus dem geschützten Chat der Plattformen zu locken. Das frühzeitige Erkennen von Warnsignalen könne viele Versuche bereits im Ansatz stoppen. (pd/spo)