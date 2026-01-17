Angeblicher Herausgeber des Heftes ist das «Forum Freie Schweiz». «Was hat das Forum mit der SRG-Initiative zu tun?», heisst es auf seiner Webseite. Antwort: «Die SRG ist das grösste mediale Machtzentrum der Schweiz. Wer politische Kontrolle will, muss hier ansetzen.»

Das 24-seitige Heft wurde an 10'000 Haushalte der Deutschschweiz verschickt. Darüber berichtete das Newsportal Watson. Das Exemplar kann auch per E-Mail bestellt werden.

Unter den acht Schritten, die erläutert werden, heisst Schritt Nummer 2: «Die Medien dominieren». Und: «Damit wir die Feindbilder in die Köpfe der Gesellschaft setzen können, benötigen wir die Kontrolle über die Medien. Wir müssen so viele Medienhäuser wie möglich unter unsere Kontrolle bringen und alle anderen so gut wie möglich schwächen.»

Über 230'000 Franken gesammelt

Dazu gibt es ein angebliches Zitat von Wladimir Putin: «Auch wir haben schon lange halbierte Medien. Für mich ist das super.» Auch von Trump gibt es ein Statement: «Die Halbierungsinitiative war eigentlich meine Idee. Hoffentlich wird sie angenommen. Great Job, Switzerland.»

Hinter dem satirischen Projekt steht Operation Libero. Der Verein hatte bereits gegen die «No-Billag»-Initiative gekämpft. Das Heft soll darauf aufmerksam machen, dass die Halbierungsinitiative die Demokratie schwächt. «Was hier formuliert ist, würde niemand so offen sagen», stellt sie fest.

Für ihre Kampagne «Autokraten keinen Gefallen machen» hat Operation Libero bisher über 230'000 Franken gesammelt.