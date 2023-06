Mit der nationalen OnPack-Promotion «Ready für deinen Sommer» und dem Gewinnspiel knüpfen Emmi Caffè Latte und Burki Scherer an die letztjährige Kampagne an, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Promotion im Sommer-Look erscheint neu über das komplette Caffè-Latte-Sortiment: mit einer Präsenz über Packaging-Design, POS-Aktivierungen sowie diversen weiteren BTL-Massnahmen. Zudem können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer via QR-Code und Microsite spielen beim Wettbewerb Preise gewinnen.

Verantwortlich bei Emmi Caffè Latte: Mathurin Blumer, Sabrina Ott, Nina Girardot und Bettina Gubler; Burki Scherer: Gesamtverantwortung für Konzeption/Realisation Microsite-, Packaging-Design, animierte und statische Werbemittel inklusive Koordination Preispartner und -versand; TBWA Zürich: Key Visual und Art Direction. (pd/yk)