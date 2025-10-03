Publiziert am 03.10.2025

Ab der Saison 2025/26 ist das Unternehmen, das unter anderem einen Standort in Chur betreibt, auf den Trikots des Frauen-Eishockeyteams präsent. Die Partnerschaft umfasst neben der Trikotpräsenz auch weitere Marketingmassnahmen, teilt Brinkertlück mit.

Das Engagement ziele darauf ab, dem Fraueneishockey mehr Popularität zu verschaffen, heisst es weiter. Als erste Massnahme produzierte die Agentur einen Spot zum Thema Schulter. Weitere Aktivitäten sind ab November geplant, die Brinkertlück gemeinsam mit der Graubündner Kantonalbank als weiterem Sponsor entwickeln wird. (pd/spo)