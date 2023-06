Nach dem Ausfall der Jubiläumsausstellung durch die Pandemie findet die Sommerausstellung «Amag Emotion Days» im Juni wieder statt. Die Leadagentur Rosarot wurde für die Kommunikation rund um das Event beauftragt, wie es in einer Mitteilung heisst. Für die Ausstellung gestaltete und produzierte die Agentur vom Ausstellungsbanner bis zur Wettbewerbswand auch das gesamte Kommunikationsmaterial – und alle Assets für die Kampagne.

Der Fokus von «Amag Emotion Days» auf Nachhaltigkeit und Elektromobilität hat die Kreativen von Rosarot dazu veranlasst, bereits beim Key Visual neu zu denken. Dieses wurde in einem Team aus menschlicher Kreativität und künstlicher Intelligenz erschaffen, heisst es weiter.

Nach der «menschlichen» Ideenfindung wurde die KI genutzt, um die Schweiz, Mobilität und die Nachhaltigkeit in eine Glaskugel zu packen. Diese Komposition zeige, was Land und Leute in der Schweiz in Zukunft bewegen wird: Eine nachhaltige E-Mobilität, um auch die Landschaft der Schweiz zu erhalten. Die KI-Bilder lieferten aber nicht nur die Vorlage: Auch die Anpassungen wurden alle mit künstlicher Intelligenz umgesetzt. Die Details wurden dann von menschlicher Hand verfeinert.

Mit dem neuen Motto «Volle Ladung Schweiz» soll gemäss Mitteilung hervorgehoben werden, dass nicht nur die Schweiz eine grosse Rolle spielen wird, sondern auch die Elektromobilität. Ausserdem kommt der Claim in zahlreichen Varianten zum Einsatz, wie beim Thema E-Mobilität («Volle Ladung Zukunft»), auf den Sommerliegen am POS («Volle Ladung Entspannung») oder für Sondermodelle («Volle Ladung Occasionen»).

Auch beim POS kam die KI zum Einsatz, unter anderem für eine Schweizer Landkarte mit allen Amag-Standorten, wie es weiter heisst. Nebst der Ideenfindung und dem Handling von Gewinnspielpreisen war die Zürcher Agentur auch für die Aufbereitung des Bildmaterials für die Landingpage und die Erstellung der Social Media Assets verantwortlich. Zusätzlich wurden DOOH-, Print- und Online-Werbemittel umgesetzt und das Einladungsmailing kreiert.

Verantwortlich bei Amag: Cristina Ravalli (Head of Customer Relations), Larissa Kobler (Event & Projekt Managerin); verantwortlich bei Rosarot: René Karrer (Creative Direction), Marcela Narvaez, Florian Fleischmann (Art Direction), Flavia Hänni (DTP), Evelyne Stöckli (Consulting), Samuel Bucher, Martina Schenker Bieli (Projektmanagement), Thorsten Hainke (Senior Text), Franz Neugebauer (Senior Text). (pd/yk)