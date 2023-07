Swiss Out of Home Award: Diese 34 Arbeiten schaffen es ins Finale

Der Swiss Out of Home Award geht erstmals als Kreativwettbewerb für analoge, digitale und innovative Aussenwerbung in der Schweiz über die Bühne. Der erste Ausschreibungs- und Jurierungsprozess des neu lancierten Awards unter der breiten Trägerschaft des Verbands Aussenwerbung Schweiz ist abgeschlossen, heisst es in enier Mitteilung. Jetzt steht fest, welche 34 Finalisten es auf die Shortlist geschafft haben und sich Hoffnungen auf die Auszeichnung machen dürfen.

Die unabhängige Fachjury, bestehend aus 14 Persönlichkeiten aus Werbung, Kultur und Design, hat unter der Leitung des Jurypräsidenten Christian Brändle (Direktor Museum für Gestaltung Zürich) alle eingereichten Wettbewerbsbeiträge geprüft und bewertet. «Auf der Shortlist finden sich echte Entdeckungen. Die 34 Nominierten überzeugen unter anderem durch ästhetische Eigenheit, präzise Umsetzung der Werbebotschaft sowie künstlerische Unbedingtheit», wird Christian Brändle zitiert.

Die engste Auswahl zeige sehr unterschiedliche Auftraggeber und Einsatzgebiete von Out of Home Media, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Vielfalt reicht von Ticino Tourismo und dem Pantone Color Institute mit der farbstarken Kampagne «Colori del Ticino», über die grossflächigen Porträts junger Filmschaffenden als Visual der «57. Solothurner Filmtage», hin zur Sensibilisierungskampagne «Daheim » für die Notschlafstelle Nemo, bis zum Sujet «The Rip», welches für Tamedia symbolisiert, wie Medienschaffende einfache Nachrichtenbilder faktisch vertiefen.

Bekanntgabe der Preisträger

Besonders spannend ist die Frage, wer schlussletztlich die Awards in Gold, Silber und Bronze sowie den Gesamtpreis über alle Kategorien für das «Poster of the Year» gewinnt. Am WOOHW! Event vom 13. September 2023 in Zürich wird die Siegerselektion vor rund 500 geladenen Personen verkündet und prämiert.

Die Shortlist auf einen Blick: