Unter der Leitung von Jurypräsident Marco Taborelli hat die unabhängige Fachjury neun Kampagnen für die Shortlist ausgewählt. Die Arbeiten stammen aus unterschiedlichen Branchen und Kontexten.
- 100 Jahre Migros - Das grösste «Merci» der Schweiz – Migros Supermarkt/Wirz
- Keep on kicking – Axa/Publicis
- Brack Super League - Unboxing Football – Brack.Alltron/Brinkertlück
- Das Schweizerischste Duell des Jahres – McDonald’s Switerland/TBWA\Zürich
- Du bisch mir wichtig – Herzenssong über Geschwisterliebe – Förderverein für Kinder mit seltenen Krankheiten/Manuela Stier
- Das Spiel deines Lebens – Fonds für Verkehrssicherheit/Family
- For Fans of Switzerland | UEFA Women's EURO 2025 – Schweiz Tourismus/Wirz
- Swiss Schöggeli – Swiss International Airline und Migros Supermarkt/Thjnk
- The Great McDonald's Rebrand – McDonald’s Switzerland/TBWA\Zürich
Der Award zeichnet jährlich crossmediale Schweizer Kampagnen aus, die verschiedene Medienkanäle strategisch verknüpfen und damit nachweislich ihre Ziele erreichen. Bewertet wurden strategische Herleitung, kreative Umsetzung und die Qualität der kanalübergreifenden Integration.
Die Preisverleihung findet am 16. April im Rahmen der Best of Swiss Web Award Night in Zürich statt. (pd/spo)
Kommentar wird gesendet...