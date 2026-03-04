Publiziert am 04.03.2026

Unter der Leitung von Jurypräsident Marco Taborelli hat die unabhängige Fachjury neun Kampagnen für die Shortlist ausgewählt. Die Arbeiten stammen aus unterschiedlichen Branchen und Kontexten.

Der Award zeichnet jährlich crossmediale Schweizer Kampagnen aus, die verschiedene Medienkanäle strategisch verknüpfen und damit nachweislich ihre Ziele erreichen. Bewertet wurden strategische Herleitung, kreative Umsetzung und die Qualität der kanalübergreifenden Integration.

Die Preisverleihung findet am 16. April im Rahmen der Best of Swiss Web Award Night in Zürich statt. (pd/spo)