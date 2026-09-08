Xaver-Award: Diese LiveCom-Projekte werden geehrt

In der Kategorie «Best Corporate Event» siegte die Agentur Nadine Imboden Production – Entertainment in Motion mit dem Festakt «Besser zusammen» zum 200-Jahr-Jubiläum der Mobiliar. In der Kategorie «Best Public Event» ging Gold an den Eurovision Song Contest 2025 in Basel, eingereicht von der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) und dem Kanton Basel-Stadt.
Silber vergab die Jury an das HeroFest 2025 von MYI, an «Unwritten – Der Moment, in dem ein neues Wir beginnt» von Standing Ovation, an «Wieder Spiegeln für Ruckstuhl @ ZDW '25» von Bureau Hindermann, an «UBS × SwissSkills – Activate your superpower!» von WWP Weirather – Wenzel & Partner sowie an den Aserbaidschan-Pavillon an der Expo 2025 Osaka von Bellprat Partner. Zusätzlich holte Aroma mit dem Projekt Muni Max Silber in der Kategorie «Best Brandworlds & Installations» und gewann in der Folge auch den Public Award, der über ein Online-Voting ermittelt wird.
Den Lifetime Achievement Award erhielt Urs Kessler, ehemaliger CEO der Jungfraubahnen AG (persoenlich.com berichtete).
Erstmals fand vor der Award Night zudem die «Xaver-LiveComvention» statt, eine von Kiki Maeder moderierte Unkonferenz der Branche. Zu den Diskussionsteilnehmenden gehörten laut einer Mitteilung unter anderen Lea Frisch (CMO und CEO a.i. der Bernexpo), Iwan Funk (Partner Bellprat Partner) und Christian Studer (CEO und Founder von Bright Live). (pd/cbe)