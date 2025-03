gfm Trend-Tagung 2025

Von Matt sieht KI als Brücke zur Kundennähe

Beim Branchentreff hat der gfm-Präsident Strategien für bessere Kundenbeziehungen präsentiert.

Beim Branchentreff unter dem Motto «Closer to the Customer» in Zürich hat gfm-Präsident Dominique von Matt Strategien vorgestellt, wie Unternehmen trotz fortschreitender Digitalisierung wieder intensivere Kundenbeziehungen aufbauen können. Über 200 Fachleute verfolgten seine Ausführungen bei Google in Zürich.

von Christian Beck