Publiziert am 23.02.2026

Der Schokoladenhändler wird an bis zu 380 Verkaufsstellen weltweit um die 700 Bildschirme installieren. Das teilt die Firma Echion Communication mit. Sie ist für die digitale Beschilderung in den Länderach-Fililen verantwortlich. Die Lösung basiert auf zwei zentralen Installationskonzepten, die je nach Standort durch individuelle Sonderlösungen ergänzt werden.

Bildschirm oberhalb der Verkaufstheke



Im Laden kommt ein 55-Zoll-Bildschirm zum Einsatz, der in den bestehenden Ladenbau integriert ist und oberhalb der Verkaufstheke als zentraler Blickfang dient. Der Screen übernimmt sowohl die Rolle einer Informationsfläche als auch die eines visuellen Markenelements und unterstützt die konsistente Markenkommunikation direkt am Point of Sale.

Im Schaufenster wird eine 65-Zoll-Bildschirmstele im Hochformat eingesetzt. Sie richtet sich an Passantinnen und Passanten ausserhalb des Geschäfts, erzeugt Aufmerksamkeit und weckt Interesse für den Store. Die ausgespielten Inhalte sind auf die Social-Media-Kommunikation von Läderach abgestimmt und sorgen für einen hohen Wiedererkennungswert über verschiedene Kommunikationskanäle hinweg – vom digitalen Erstkontakt bis in den stationären Store.





Als projektverantwortlicher Partner übernimmt die Echion Communication (Schweiz) AG die ganzheitliche Steuerung des internationalen Digital-Signage-Projekts – von der konzeptionellen Ausrichtung über das Projektmanagement bis zur technischen Umsetzung mit Software, Hardware und internationaler Koordination.

Die zentrale Projektführung schafft klare Strukturen und gewährleistet gleichzeitig hohe Skalierbarkeit über Länder- und Marktgrenzen hinweg. Unterschiedliche Anforderungen globaler Märkte und variierende Filialkonzepte werden dabei in ein einheitliches technisches Gesamtkonzept integriert.

Eigenständiges Content Management und klare Prozesse

Das Projekt schafft für Läderach klar definierte Prozesse und eine verlässliche Umsetzung über alle Standorte hinweg, schreibt Echion. Die eingesetzte Software ermöglicht ein eigenständiges, intuitives Content Management: Inhalte lassen sich zentral steuern, flexibel anpassen und weltweit ausspielen – für ein konsistentes Premium-Markenerlebnis und eine nachhaltig gestärkte internationale Markenkommunikation. (pd/nil)