Flughafen Zürich: Digitale und analoge Werbeflächen ausgeschrieben

Publiziert am 22.12.2025

Der Flughafen Zürich vergibt die Vermarktung seiner Werbeflächen neu, wie der Plattform Simap zu entnehmen ist. Zur Vermarktung gelangen analoge und digitale Werbeflächen im Besitz der Flughafen Zürich AG.

Das analoge Portfolio umfasst unter anderem Branding-Zonen, Fluggastbrücken, Gepäckwagen, Leuchtplakate sowie Megaposter in Parkhäusern und weiteren Gebäuden, heisst es in er Ausschreibung. Das digitale Angebot gliedert sich in verschiedene Netze für Kampagnen und kurzfristige Buchungen sowie in Premium-Formate für langfristige Buchungen.

Zu den digitalen Formaten zählen Bildschirme bei den Check-ins, in der Passkontrollhalle und an den Gates. Zusätzlich werden Werbeflächen ausgeschrieben, die im Rahmen des Projekts «Entwicklung landseitige Passagierflächen» geplant sind.

Die Ausschreibung umfasst eine feste Laufzeit von 2027 bis 2033 mit einer Option auf Verlängerung um drei weitere Jahre bis 2036. Obwohl die Ausschreibung auf Simap publiziert wird, unterliegt sie nicht dem öffentlichen Beschaffungsrecht. Aktuell vermarktet die APG | SGA die Werbeflächen am Flughafen Zürich. (spo)