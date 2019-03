Die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) haben im März 2019 im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung der APG den Zuschlag für insgesamt sieben neue digitale City E-Panels in hochfrequentierten Tramwartehallen erteilt. Damit baut die APG ihre digitale Präsenz weiter aus und wird ihren Kunden somit ab dem 13. Mai in der Stadt Zürich über 140 grossformatige E-Panels und Boards anbieten.





Die Screens werden in bestehende Tramwartehallenintegriert und sind allesamt an hervorragenden und hochfrequentierten Standorten platziert; namentlich am Bürkliplatz, Central, Löwenplatz, Opernhaus und am Albisriederplatz. Dazu Beat Holenstein, Leiter Partner-& Product Management: «Die VBZ sind für uns ein sehr wichtiger Partner und wir freuen uns, unseren Kunden an allerbesten Lagen zusätzliche City E-Panel-Anbieten zu können, welche sehr gut in das APG-Produktportfolio passen», wird Beat Holenstein, Leiter Partner- und Product-Management in der Mitteilung zitiert. Die sieben bewilligten City-E-Panels werden ab dem 13. Mai Betrieb gesetzt und können ab sofort gebucht werden. (pd/log)