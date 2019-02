APG: Digitales Kundenportal lanciert

Im Rahmen des Kundenportals myAPG erhalten Werbeauftraggeber, Agenturen und Druckereien bei der APG ein digitales Profil mit gesichertem Login, schreibt das Aussenwerbeunternehmen. Das Einloggen erfolge über die Webseite. Durch den individuellen Zugang könnten zugriffsberechtigte Nutzer ihre Kampagnen anhand von Suchkriterien filtern, Mediapläne erstellen und Werbeinhalte hochladen. Spots auf Screens lassen sich laut APG individuell steuern. Anhand von Fotobelegen könne der Verlauf von Plakatkampagnen verfolgt und bildlich dargestellt werden. Nebst aktuellen Flächendokumentationen sind wichtige Dokumente wie Offerten, Bestätigungen, Verträge und Rechnungen während drei Jahren hinterlegt.

Von Anfang an bezog die APG verschiedene Fokusgruppen bestehend aus Testkunden in die Entwicklung von myAPG ein, schreibt sie weiter. Um die Qualität des Portals auch in Zukunft weiter zu verbessern, würden registrierte Nutzer mit Feedbackfunktionen zu Rückmeldungen aufgerufen. Anhand dieser Inputs will der Aussenwerbevermarkter den digitalen Kundenservice laufend weiterentwickeln. Das Kundenportal myAPG ergänzt die bestehende Buchungsplattform PosterDirect, welche die einfache Planung und Buchung von Kampagnen rund um die Uhr ermöglicht. (pd/wid)