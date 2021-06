Webrepublic: Digitales Marketing weiter ausbauen

Die Zürcher Agentur Webrepublic hat den schweizweit führenden Onlinehändler für Kontaktlinsen mit holistischem Performance-Marketing und dem Aufbau einer nachhaltigen Daten- und Technologieinfrastruktur überzeugt: Ab dem 1. Juni übernimmt die Agentur die Planung und Umsetzung der Marketingstrategie für alle Kontaktlinsen-Brands der Vision Group, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Die Vision Group will sich in den nächsten Jahren zur grössten und erfolgreichsten Kontaktlinsenplattform in der Schweiz und im umliegenden Ausland etablieren», so lautet die Ambition des Schweizer Marktführers und seiner neuen digitalen Leadagentur Webrepublic. Der strategische Fokus liegt auf einem ganzheitlichen Ansatz, der die Beziehungen und Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Bereichen im Onlinemarketing ins Zentrum rückt.

Strategie-Workshop

Um die Businessziele kosteneffizient und effektiv zu erreichen, soll das gesamte im Performance-Marketing liegende Potenzial ausgeschöpft werden und so ideale Voraussetzungen für Wachstum im deutschsprachigen Raum geschaffen werden. Dafür steht als Erstes ein Strategie-Workshop mit anschliessender Restrukturierung des Google-Ads-Setups an. Darüber hinaus werden das Affiliate- und Newsletter-Marketing analysiert und spezifische Handlungsempfehlungen abgeleitet.

Längerfristig erarbeitet Webrepublic für jede Website der Vision Group eine individuelle SEO-Strategie. Der Aufbau einer anpassungsfähigen Daten- und Technologieinfrastruktur stellt sicher, dass der Onlinehändler mit einer State-of-the-Art-Lösung für künftige Herausforderungen im digitalen Marketing gewappnet ist – beispielsweise eingeschränkte Tracking-Optionen durch das Ende von Third-Party-Cookies.

Synergien schaffen

Webrepublic betreute über zehn Jahre lang den mittlerweile zur Vision Group gehörenden Brand Discountlens im Bereich SEA. Per Anfang 2021 übernahm die Lensvision AG die Urbach AG, beide Unternehmen wurden unter der Vision Group AG zusammengeschlossen. Mit diesem Schritt sei es gelungen, wichtige Synergien zu schaffen, um die Vision – die benutzerfreundlichsten Plattformen und Produkte für Kunden zu erstellen – Wirklichkeit werden zu lassen, heisst es in der Mitteilung. (pd/lom)