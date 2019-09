IAB Switzerland: Diplomlehrgang im ganzen DACH-Raum lanciert

Nach mehreren erfolgreichen gemeinsamen Initiativen, wie dem Schulterschluss gegen die ePrivacy-Verordnung oder der Rettung der Sitebar vor der «Coalition for better Ads», vertiefen die deutschsprachigen Schwesterverbände der digitalen Werbewirtschaft ihre Zusammenarbeit nun auch im Ausbildungsbereich, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Sie heben den Digital-Marketing-Grundkurs auf ein neues Niveau und machen ihn zum gemeinsamen Standard in der Schweiz, Deutschland und Österreich. Laut Meldung wurde er vor sieben Jahren von IAB Switzerland gegründet und zählt dort mittlerweile rund 120 Absolventen pro Jahr. Zwei Jahre später sei das Ausbildungsprogramm auch von IAB Austria übernommen worden, wo sich der Kurs seitdem grosser Nachfrage erfreue.

Auch der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) implementiere nun den Digital-Marketing-Grundkurs als zertifiziertes Ausbildungsangebot, womit ein neuer, einheitlicher Ausbildungsstandard für den gesamten deutschsprachigen Raum entstehe. Die Zertifizierung des Kurses mit einem DACH-Diplom bringe Absolventen und Arbeitgebern klare Vorteile. Mit einem kompakten und objektiven Einblick in die wichtigsten Disziplinen des Digital-Marketings und hohem Praxisbezug setzt dieses Aus- und Weiterbildungsangebot einen neuen Standard, heisst es weiter in der Mitteilung.

«Wer nicht dauernd lernt, ist in der Branche verloren. Wir öffnen den Menschen den Weg in die Digitalwirtschaft und helfen den Unternehmen, qualifizierte Talente zu finden», lässt sich IAB-Switzerland-Geschäftsführer Roger Baur bei der Präsentation auf der DMEXCO in Köln zitieren. BVDW-Präsident Matthias Wahl ergänzt: «Digitalisierung kennt keine Landesgrenzen. Daher bilden wir Fachkräfte nach gemeinsamen Standards aus, um damit das Wachstum der Digitalwirtschaft zu unterstützen und die Expertise in der DACH-Region zu stärken. Die Branche braucht dringend bestens qualifizierte Mitarbeiter.» IAB-Austria-Vorstandsmitglied Kathrin Hirczy sagt: «Der gemeinsame Ausbildungsstandard unterstützt Menschen bei der Karriereplanung und bietet Qualifikationen, die frisches Wissen in die Unternehmen und Agenturen bringen.»

Acht Module für den beruflichen Erfolg in der Digitalwirtschaft

Der «Digital Marketing Grundkurs – DACH» setze sich aus den acht Modulen «Digital Marketing Basics», «Digital Marketing Kampagnen», «Grundlagen Performance Marketing (inkl. E-Mail-Marketing)», «Search Engine Advertising – Google AdWords», «Social Media Advertising», «Video Advertising & Mobile Advertising», «Website-Marketing und SEO» sowie einem Praxisworkshop zusammen. Die Kursinhalte werden gemäss Meldung von den drei Verbänden laufend weiterentwickelt und an aktuelle Markttrends angepasst, um eine hohe Qualität und Aktualität des Bildungsangebots zu gewährleisten. Als Vortragende fungieren ausschliesslich Experten aus führenden Unternehmen und Agenturen der Digitalwirtschaft sowie Medienhäusern, heisst es abschliessend. (pd/lol)