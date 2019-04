Converto: Display-Ads in Echtzeit kommunizieren

Der Schweizer Online Marketing Dienstleister Converto lanciert nach einer Pilotphase Immediads. Immediads seien ein direkter, dynamischer Werbekanal zur Zielgruppe eines Advertisers. Ein grosser Vorteil: In nahezu Echtzeit seien die dynamischen Content-Blöcke der Ads anpassbar – ohne grossen Aufwand, heisst es in einer Mitteilung.

Advertiser würden mit Immediads sofort auf Marktbedingungen reagieren. In wenigen Sekunden könnten Werbetreibende den Inhalt ihrer Display- und Video-Ads anpassen. Deswegen der Claim: gedacht, kommuniziert. Versicherer könnten beispielsweise in wenigen Sekunden ihre Botschaften auf externe Bedingungen wie Wetter- oder Geodaten anpassen. Ist in Zürich Hagel vorausgesagt, könne der Inhalt der Ads perfekt darauf angepasst werden.

Mit Immediads spiele der Advertiser seiner Zielgruppe seine relevantesten Werbebotschaften aus. Gleichzeitig biete Immediads eine Spielwiese, um mit Kontext-Daten, wie im obigen Beispiel, ein spannendes Storytelling rund um die Produktpalette des Werbetreibenden aufzubauen und in Echtzeit zu testen. Auch Targeting, basierend auf Schweizer Daten, erlaube Converto eine intelligente und punktgenaue Ausspielung der dynamischen Echtzeit-Ads.

Ein Advertiser könne Inhalte wie Bilder, Angebote und Texte per Knopfdruck an den User brngen. Von der Plattform aus könne der Werbetreibende in Echtzeit entscheiden, welche Inhalte er seiner Zielgruppe zeigen will. Die Auswahl der Inhalte geschieht manuell oder vollautomatisiert über Convertos Algorithmen. Diese werden dann im Display- oder Video-Format auf Schweizer Seiten ausgeliefert. (pd/log)