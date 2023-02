CH Media: Doppelte Verstärkung in der Vermarktung

Marc Challandes, bisher Geschäftsleitungsmitglied von 20 Minuten, wechselt per 1. Juni als Head of Digital Sales Revenue & Strategy zu CH Media. Challandes soll die digitale Vermarktung der Medienmarken von CH Media ausbauen. Sein Aufgabenbereich wird insbesondere den Aufbau eines datengetriebenen Sales Revenue Offices umfassen.

«Mit Marc wollen wir alle Medienangebote und -gattungen von CH Media in die digitale Vermarktung einbinden. Sein Leistungsausweis und seine empathische Leadership machen ihn zur idealen Besetzung dieses neu geschaffenen Kompetenzbereichs», wird Tarkan Özküp, designierter Chief Commercial Officer CH Media, in einer Mitteilung vom Donnerstag zitiert.

Zusätzlich verstärkt sich CH Media ebenso per 1. Juni mit Stefan Beitz als neuem Head of Strategic Sales & Business Development Vermarktung. Beitz ist beauftragt, eine All-Media-Vermarktungsstrategie für CH Media in allen Verkaufseinheiten zu implementieren sowie neue kommerzielle Angebote zu entwickeln. Beitz wechselt von der Mediaagentur Omnicom, wo er zuletzt als Managing Partner Commercial Management tätig war.

«Mit seinem Know-how und seiner grossen Erfahrung auf der Mediaseite wird uns Stefan entscheidend dabei helfen, dass wir Vermarktungskonzepte künftig massgeschneidert erarbeiten und auch kanalgerecht umsetzen und deren Erfolge messen werden können. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Marc und Stefan», so Özküp weiter. (pd/cbe)