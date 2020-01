Livesystems: Doppelter Zuwachs bei der Sales-Equipe

Die Vermarktungs-Unit von Livesystems baut weiter aus. Mit Vincenzo Meo stosse ein Profi aus der Werbebranche zum Key Account Team, schreibt Livesystems in einer Mitteilung. Der gebürtige Italiener war die letzten Jahre beim FC Basel, der SBB und bei der APG als Key Account Manager national tätig. «Mit meinem dichten Netzwerk in der Werbebranche kann ich einen wertvollen Beitrag zum Erfolg der Livesystems beisteuern», wird der 45-Jährige in der Mitteilung zitiert.

Seit kurzem mische auch Giordano Dasio, als Key Account Manager, an vorderster Front mit. Der 38-Jährige, der zuletzt knapp drei Jahre bei Factum Kommunikation als Key Account Manager tätig war und zuvor als stellvertretender Geschäftsleiter bei Dolder Sports Betriebe die Teams leitete, unterstützt nun neu die über 30-köpfige Sales-Equipe des Verkaufs-Units.

«Vincenzo und Giordano bringen fundiertes Fachwissen im Bereich der Out-of-Home Werbemöglichkeiten mit», sagt Dragan Dojcinovic, CEO der Vermarktungs-Unit der Livesystems, «sie passen ideal in unser Team und werden die Qualität der Kundenbetreuung mit ihrer Erfahrung weiter vorantreiben». (pd/wid)