Dokyo: Dove lanciert einen eigenen Podcast

Dove testet einen neuen Werbekanal: Gemeinsam mit der Werbeagentur Dokyo und dem Blog «This is Jane Wayne» hat das Unternehmen einen eigenen Podcast produziert, wie es auf der Online-Plattform von «Werben & Verkaufen» heisst. Unter dem Motto «Dove #Sommergeschichten» interviewen Nike und Sarah von «This is Jane Wayne» bekannte Youtuberinnen wie Shanty Joan Tan oder Nancy.

Jede Episode befasst sich mit einem sommerlichen Thema wie Reisen, Familie, Schönheit und Sommergeschichten. Seit Anfang August ist wöchentlich ein Podcast auf der Webseite von Dove und auf den Audioplattformen Soundcloud, iTunes und Spotify erschienen.

Die Talkrunden sollen der Agentur zufolge «sehr intim, offen und persönlich» sein, schreibt W&V. Dove möchte damit für sein Deo «Summer Breeze» werben und gleichzeitig seine Nähe zu Frauen zeigen. (as)