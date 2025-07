SDV: Drei neue Gesichter im Vorstand

Schweiz Tourismus | Wirz

Fussball-EM als Plattform für die Schweiz

Schweiz Tourismus nutzt die Uefa Women's Euro für eine umfassende Kommunikationskampagne.

Am Mittwoch startet die Uefa Women's Euro 2025 in der Schweiz. Schweiz Tourismus nutzt das Turnier für eine umfassende Kommunikationskampagne, die weit über den Sport hinausgeht. Unter dem Motto «For Fans of Switzerland» entstand gemeinsam mit der Agentur Wirz eine Strategie, die Fussball, Tourismus und Diplomatie miteinander verknüpft.

von Christian Beck